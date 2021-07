Sicilia: Musumeci, 'perché tenere isola fuori da grande progetto infrastrutturale?'

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – "Quello che ha fatto la regione in questi ultimi 70 anni è stato vivere senza una vera prospettiva nel bacino euroafroasiatico". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a TgCom Tour. "Perché tenerla fuori da ogni grande progetto infrastrutturale? Perché non darle un porto hub o un sistema aeroportuale adeguato? – dice – L'obiettivo è non più essere regione periferica rispetto all'Europa ma essere il centro del Mediterrano".

E ha concluso: "Siamo pronti alla ripartenza, ma siamo stanchi di essere considerati periferia".