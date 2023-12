Sicilia: Parasporo (Uil), 'Dimensionamento scuole creerà caos, serve investire non tagliare'

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - “Questo sindacato ha lanciato per primo l’allarme e oggi purtroppo il dimensionamento previsto in città, così come in tutta la Sicilia, non farà altro che aumentare la distanza tra lo Stato e le famiglie. Creerà solo caos e pagarn...

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – “Questo sindacato ha lanciato per primo l’allarme e oggi purtroppo il dimensionamento previsto in città, così come in tutta la Sicilia, non farà altro che aumentare la distanza tra lo Stato e le famiglie. Creerà solo caos e pagarne le spese saranno i nostri giovani. Il piano di risparmio, oltre a diminuire la presenza sul territorio delle autonomie scolastiche, distruggerà comunità storiche”. Lo afferma il segretario generale della Uil Scuola Sicilia, Claudio Parasporo, che aggiunge: “Questa volta il governo ha superato ogni limite tagliando quasi cento strutture in tutta l’Isola. Lo ribadiamo ancora una volta: sulla scuola pubblica c’è bisogno di investire, non di ridurre il numero degli istituti. Continueremo, quindi, a esprimere la nostra più totale contrarietà a questo decreto che impone il taglio ma soprattutto al metodo utilizzato. Abbiamo sempre chiesto, e continueremo a farlo, un confronto serio, chiaro e trasparente. Serve garantire una didattica all’avanguardia per la crescita dei nostri ragazzi".