Nella giornata del 3 Aprile, in Sicilia le vaccinazioni anti covid saranno possibili anche nelle chiese. Questa la nuova iniziativa messa in campo

Al via in Sicilia, nella giornata del 3 Aprile 2021, la campagna vaccinale anti-Covid nelle parrocchie dell’isola: l’evento coinvolgerà circa 300 chiese.

Sicilia: al via le vaccinazioni nelle chiese

La Regione Sicilia per cercare di accelerare sulle vaccinazioni contro il Covid, ha deciso di coinvolgere le parrocchie dell’isola: 300 quelle che hanno aderito all’iniziativa.

La campagna vaccinale, con inizio alle ore 8 sino alle ore 18, prevede la vaccinazione di 5.867 cittadini che si sono prenotati, di questi 716 sono nel capoluogo siciliano, ed ha come target i pazienti con un’età compresa tra i 69 e i 79 anni, mentre il vaccino che sarà somministrato è l’Astrazenca, più facile da conservare in frigorifero, visto che richiede una temperatura tra i 2 e gli 8°C.

L’iniziativa è stata messa in campo dopo l’accordo tra la regione Sicilia e la Conferenza episcopale siciliana per cercare di dare una sferzata alla campagna vaccinale siciliana, come dichiarato dal presidente di Regione, Nello Musumeci: -“L’iniziativa che ci vede, unici in Italia, raggiungere direttamente i cittadini nelle parrocchie alla vigilia della Pasqua, è l’ennesima tappa di un percorso che, se l’approvvigionamento proseguirà con regolarità, deve portare alla vaccinazione della popolazione dell’Isola nel più breve tempo possibile”.

Le chiese che si sono rese disponibili però, prima di essere dichiarate idonee, sono state sottoposte ad un’ispezione da parte dei dirigenti dell’Igiene pubblica dell’Asp, che hanno valutato se i locali fossero a norma per poter assolvere al meglio come punto vaccinale. Per alcune chiese ad esempio, si è reso necessario accorparle, in alcuni casi perchè erano pochi i cittadini prenotati, in altri casi, non presentavano le caratteristiche strutturali richieste.

Nella giornata del 2 Aprile poi, nelle chiese dichiarate idonee, soo state consegnati i kit per le vaccinazioni, il materiale necessario per medici, infermieri e personale amministrativo,che saranno coinvolti nellìespletamento delle vaccinazioni.