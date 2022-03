Sicilia, progetto “Case a 1 euro”: boom di richieste da tutto il mondo

È iniziato il bando di "Case a 1 euro", un'iniziativa per rivalutare il borgo di Castiglione di Sicilia, patrimonio situato tra l'Etna e l'Alcantara.

“Case a 1 euro”: un progetto mirato a far riacquisire valore al centro storico di Castiglione di Sicilia, situato tra l’Etna e l’Alcantara.

Cos’è il progetto “Case a 1 euro“?

È ufficialmente partito il bando per “Case a 1 euro” di Castiglione di Sicilia, un paesino in provincia di Catania.

L’iniziativa è stata sviluppata per far riacquisire valore e dare nuova linfa al centro storico di questa bellissima località.

Per ora, sono solo due gli immobili acquistabili alla cifra simbolica di un euro, ma le offerte sono migliaia e provenienti da tutto il mondo. Per questo motivo, l’amministrazione è già al lavoro per decretare i successivi lotti di immobili da porre in vendita.

Le parole del sindaco e dell’assessore di Castiglione di Sicilia

«In questi anni insieme all’amministrazione comunale ed in particolare all’assessore all’Urbanistica Filippo Giannetto abbiamo lavorato costantemente per promuovere questa iniziativa. In tutto il mondo si è parlato di Castiglione di Sicilia e della nostra iniziativa case ad 1 euro. Da qualche giorno per i primi due immobili è partita la procedura. La scadenza per partecipare è fissata al 27 marzo alle ore 13».

Queste le parole piene di orgoglio del sindaco Antonio Camarda. Insieme a lui, anche la parte “tecnica” che ha partorito l’idea di questa geniale iniziativa: l’assessore all’Urbanistica Filippo Giannetto.