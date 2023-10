Sicilia: Riforma Consorzi di bonifica, Pace 'Restituiamo centralità al ruolo degli agricoltori'

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo lavorato in questi mesi affinché si arrivasse ad una riforma dei Consorzi di bonifica e, dopo riunioni e interlocuzioni, la Commissione Attività Produttive, di cui faccio parte, ha esitato favorevolmente un testo che definirei storico". Lo dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, dopo l'approvazione del disegno di legge, in commissione Attività produttive dell’Ars. "Restituiamo centralità al ruolo degli agricoltori, inserendoli all’interno del consiglio d’amministrazione, verrà rimodulata la pianta organica dei Consorzi, mettendo in atto anche una riqualificazione e formazione dei lavoratori, finora mai avvenute; viene tolta la quota fissa del canone irriguo per gli agricoltori che così pagheranno soltanto quello che consumano. Si tratta di importanti modifiche per rispondere alle tante necessità di un comparto, quello agricolo, sempre più in crisi nella nostra Isola".