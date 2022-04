Sicilia: Ronzulli, 'c'è ancora tempo per ritrovare concordia'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Un leader è un leader se fa vincere la coalizione, se è capace di non guardare solo all’interesse del suo partito. Il centrodestra per noi, che siamo il partito che lo ha fondato, è una scelta irrevocabile. Il presidente Silvio Berlusconi per 25 anni ha guidato la coalizione creando armonia, rinunciando, quando era necessario, a qualcosa in favore degli alleati.

A queste elezioni amministrative abbiamo raggiunto accordi in quasi tutte le città, ma ancora ne mancano alcuni soprattutto in Sicilia. C’è ancora tempo per ritrovare concordia e aiutare i cittadini a conoscere la nostra buona amministrazione: sono fiduciosa”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo a 'Sky Agenda' su Sky Tg24.