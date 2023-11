Sicilia: Schifani a Pichetto, 'Spero che provvedimento termovalorizzatori arrivi presto'

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – "Dico all'amico Gilberto Pichetto che è la trincea che ci fa arrabbiare. Perché quando chiediamo norme speciali non lo facciamo perché ci sentiamo speciali ma perché ci sono delle emergenze che solo attraverso norme speciali trovano una soluzione". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenendo al meeting di Fi. E ricorda che si "spendono 50/100 milioni euro per rifiuti all'estero". E rivolto ancora al ministro Pichetto Fratin, presente in prima fila: "Ti ringrazio e spero che questo provvedimento arrivi al più presto, abbiamo bisogno di questa procedura come ha fatto Draghi con Gualtieri".