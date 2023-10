Sicilia: Schifani, 'accordo Stato-Regione consentirà assunzione di 700 persone'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, "consentirà di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani durante la firma dle protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co". "Abbiamo lavorato in silenzio come è nostro costume per programmare l'arrivo di fondi", ha detto Schifani in Prefettura.