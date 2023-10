Sicilia: Schifani, 'attendiamo a breve da Roma risposta su termovalorizzatori'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Attendiamo da Roma e spero a breve una risposta sui termovalorizzatori. C'è chi li vuole e chi non li vuole. Ci siamo resi conto che solo con questa grande riforma si può trovare una soluzione per i rifiuti". A dirlo è il Governator...

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – "Attendiamo da Roma e spero a breve una risposta sui termovalorizzatori. C'è chi li vuole e chi non li vuole. Ci siamo resi conto che solo con questa grande riforma si può trovare una soluzione per i rifiuti". A dirlo è il Governatore siciliano Renato Schifani durante la firma del protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­liz­za­zio­ne del nuovo ospe­da­le di Paler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co di Palermo.