Sicilia: Schifani, 'aumenterà il numero degli ispettori del lavoro' (2)

(Adnkronos) - "Il Ministero del Lavoro proporrà l'implementazione degli ispettori del Lavoro. questo a conferma del fatto che lo stesso governo ha riscontrato esiti positivi di questo esperimento, che spero non sia solo un esperimento ma significhi stabilizzazione. quando si lavora ...

(Adnkronos) – "Il Ministero del Lavoro proporrà l'implementazione degli ispettori del Lavoro. questo a conferma del fatto che lo stesso governo ha riscontrato esiti positivi di questo esperimento, che spero non sia solo un esperimento ma significhi stabilizzazione. quando si lavora in silenzio i risultati poi si raccolgono" ha aggiunto Schifani, poi a margine della firma del protocollo di legalità in Prefettura.