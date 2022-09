Palermo, 26 set. (Adnkronos) – "Nel mio programma avevo detto che la differenziata è apprezzabile ma non decolla. Le discariche sono stracolme, lo sappiamo, a partire da Bellolampo. E' evidente che la soluzione non può che passate dalla realizzazione di due termovalorizzatori per dare ossigeno a due aree geografiche Palermo e Catania.

Musumeci aveva avviato queste procedure. Se troverò le procedure avviate continuerò quel percorso". Lo ha detto Renato Schifani incontrando la stampa.