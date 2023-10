Sicilia: Schifani, 'la legalità è nel mio Dna e in quello del mio governo'**

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "La legalità per me e per il mio governo è nel Dna. O meglio, tenta di essere nel Dna. Dico tenta perché facciamo di tutto per apparire ed essere nella legalità. Per quanto riguarda la mia azione quotidiana è sotto gli occhi di t...

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – "La legalità per me e per il mio governo è nel Dna. O meglio, tenta di essere nel Dna. Dico tenta perché facciamo di tutto per apparire ed essere nella legalità. Per quanto riguarda la mia azione quotidiana è sotto gli occhi di tutti, sempre nella massima trasparenza. Io cerco di parlare poco e lavorare di più". A dirlo è il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della firma del protocollo della legalità per laper la pro­get­ta­zio­ne e la rea­liz­za­zio­ne del nuovo ospe­da­le di Paler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co di Palermo.