Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ad Alicudi

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata al largo della Sicilia.

L’epicentro del sisma, con magnitudo 3.3, è stato individuato nella zona di Alicudi, in provincia di Messina, nelle isole Eolie.

Terremoto in provincia di Messina: scossa di magnitudo 3.3 ad Alicudi

Erano le ore 23:19 della serata di ieri, martedì 9 Maggio, quando una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Sicilia nelle isole Eolie. Questa volta il sisma è stato di magnitudo 3.3 ed ha avuto epicentro ad Alicudi ad una profondità stimata di circa 26.5 chilometri. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si è occupato della registrazione del sisma e ha spiegato che la scossa è stata percepita dalla ppopolazione, ma non ha causato danni a persone o cose.

I terremoto nelle Isole Eolie

Come sappiamo, scosse di terremoto di questo genere sono frequenti nella zona della Sicilia e in particolare delle Isole Eolie. Quello di questa notte è, dunque, solo l’ennesimo caso di sisma che viene avvertito nella regione italiana in queste settimane. Pochi giorni fa, ad esempio, un terremoto di magnitudo 3.0 aveva interessato la zona di Panarea.