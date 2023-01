Sicilia: sindacati, 'governo scelga figure competenti per partecipate'

Palermo, 5 gen.

(Adnkronos) – "Il governo della Regione Siciliana scelga figure capaci di assicurare una governance affidabile e competente delle società partecipate. I nuovi manager dotino poi gli enti di un direttore generale e sappiano instaurare relazioni sindacali stabili e legate a logiche di efficienza e di efficacia". Ad affermarlo sono i segretari generali regionali della Fp Cgil Gaetano Agliozzo, della Cisl Fp Paolo Montera, e della UilFpl Salvatore Sampino, in vista dello spoil system che il governo si appresta ad avviare negli enti e nelle società partecipate regionali.

"La Sas – affermano i sindacalisti – ha rappresentato in questi anni un esempio di gestione virtuosa anche perché il potere di indirizzo politico è stato separato dal potere burocratico attraverso la nomina di un direttore generale. Positiva è stata, inoltre, la presenza di un tavolo di confronto tra sindacati e società che ha portato tanti risultati e non solo per i lavoratori". Per Agliozzo, Montera e Sampino, "il modello Sas deve essere replicato in Seus", altra partecipata che sarà oggetto di spoil system.