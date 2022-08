Sicilia: su piattaforma M5S voto liste candidati

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "E' convocata per oggi 25 agosto 2022 dalle ore 12 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare la proposta di liste di candidati provinciali per le elezioni della Regione Siciliana del 25 settembre 2022".

E' quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle, dove sono pubblicate le liste dei candidati. "A tutti voi sono note le vicende politiche di queste ultime settimane che ci hanno costretto ad assumere la decisione di partecipare alle elezioni della Regione Siciliana del 2022 da soli. Anche in questa occasione il MoVimento 5 Stelle ha consentito ai propri iscritti la possibilità di proporre la propria autocandidatura", si legge nel post, firmato dal leader del M5S Giuseppe Conte.

"La necessità di completare tutte le complesse attività riguardanti la presentazione delle liste di candidati in tempi strettissimi (il termine di scadenza per la presentazione delle liste è fissato alle ore 16.00 del 26 agosto 2022) ci ha messo nelle condizioni di non poter procedere con una consultazione sulle singole proposte di autocandidatura pervenute. D'intesa con il coordinatore regionale della Sicilia, nonché candidato Presidente per il MoVimento 5 Stelle, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute e, ove non sufficienti per garantire il rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla legge parità di genere, individuando tra gli iscritti e non solo profili idonei, abbiamo formato una proposta di liste di candidati provinciali.

Gli associati con iscrizione in corso di validità sono ora chiamati a votare, tramite consultazione in rete, tale proposta", spiega ancora Conte.