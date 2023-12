Sicilia: Unicredit sospende i mutui aziende agricole, Sammartino: 'Lo facciano altre banche'

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – «Vorrei rivolgere un plauso e un ringraziamento a UniCredit per gli interventi straordinari volti al sostegno delle aziende agricole con la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari e, contestualmente, lanciare un appello a tutti gli istituti di credito affinché mettano in campo misure analoghe in un momento complicato per il comparto». Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura della Sicilia, Luca Sammartino, commentando l’attivazione, da parte di UniCredit, di un pacchetto di interventi straordinari di sostegno alle aziende agricole titolari di mutui chirografari o ipotecari, con sede legale o operativa in Sicilia, per i danni causati alle produzioni agricole da ondate di calore, incendi e siccità da luglio ad ottobre 2023.