Sicilia verso la zona rossa: oltre 100 comuni in lockdown, è la terza regione per nuovi casi

La Sicilia ha superato i 1.500 contagi in 24 ore: l'Isola procede verso la zona rossa. Oltre 100 comuni entrano in lockdown.

Dopo Campania e Lombardia, la Sicilia è la terza regione per numero di contagi e rischia di diventare zona rossa. Più di 100 comuni, infatti, entrano in lockdown per via dell’alto numero di contagi.

Sicilia verso la zona rossa

Preoccupa l’emergenza coronavirus sull’Isola, dove il numero di contagi resta alto ed è grave la pressione sugli ospedali.

Con 1500 contagi in 24 ore la Sicilia rischia la zona rossa. Intanto in più di 100 comuni è stato imposto il lockdown. L’intera provincia di Palermo è già in zona rossa e crescono i ricoveri in ospedale. Sono 1.415 i ricoverati nei reparti ordinari e 189 nelle terapie intensive. Situazione preoccupante anche a Termini Imerese. L’assenza di posti ha costretto alcuni pazienti in attesa a essere trasferiti all’ospedale di Petralia Sottana, dove possono essere accolti malati che necessitano cure meno intense.

I comuni in lockdown

I comuni siciliani in zona rossa sono: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella e Campofiorito.

Stessa decisione presa a Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi e Marineo.

Finiscono in lockdown anche Marsala, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati, Scillato, Blufi, Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Moio Alcantara, Alessandria della Rocca, Canicattì, Cattolica Eraclea e Favara.

Zona rossa anche a Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ribera, Santa Margherita di Belice, Acquaviva Platani, Caltanissetta, Mazzarino, Niscemi, San Cataldo, Sommatino, Calascibetta, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto, Biancavilla, Ramacca, Zafferana Etnea, Acate, Santa Croce Camerina, Scicli, Rosolini e Solarino.