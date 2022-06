Sicilia, violento maltempo tra Comiso e Vittoria: strade allagate e auto bloccate

Auto bloccate e acqua che scorre incessante tra le vie. Questo è ciò che la popolazione di Comiso e Vittoria ha assistito nelle ultime ore.

Se buona parte dell’Italia ha dovuto affrontare temperature torride al limite dello straordinario, sono diverse le aree del meridione che sono state interessate da un’eccezionale ondata di maltempo che ha causato disagi alla popolazione. Tra questi segnaliamo Vittoria e Comiso nel ragusano.

Qui le strade sono state completamente allagate tanto da rendere pressoché impossibile il passaggio.



Sicilia, l’ondata di maltempo colpisce il ragusano

Per ciò che riguarda la città di Vittoria sono stati diversi i quartieri colpiti tra cui Forcone e Marangio.

Intervenuti anche i vigili del fuoco dopo che alcune auto sono state bloccate. Non molto diversa la situazione a Comiso dove fiumi di acqua si sono abbattuti su via Papa Giovanni. Sempre rimanendo nel ragusano l’acquazzone ha colpito aree come Marina di Ragusa, Punta Braccetto e Scoglitti.

Fenomeni violenti hanno interessato anche la Calabria

Non ultimo fenomeni di carattere temporalesco hanno interessato la Calabria, in particolare Catanzaro e Reggio Calabria.

Il maltempo dovrebbe ad ogni modo lasciare posto già dalla prossima settimana ad un clima più stabile e soleggiato. Ciononostante non si esclude che il sud possa nuovamente essere colpito da perturbazioni anche nella giornata di domenica 19 giugno.