Sicilia, zona arancione in altri 11 comuni: l’ordinanza di Musumeci

Per altri 11 comuni siciliani è stata disposta la zona arancione a partire dal 21 gennaio: i territori in questa fascia in Sicilia sono in totale 125.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza per disporre la zona arancione in altri 11 comuni della Regione. Il provvedimento, reso necessario dall’aumento dei contagi, sarà valido da venerdì 21 gennaio al 2 febbraio.

Comuni in zona arancione in Sicilia

Si tratta in particolare di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa, e di Aragona nell’Agrigentino. Con la medesima ordinanza, il Presidente regionale ha inoltre prorogato fino a mercoledì 26 gennaio la zona arancione nei seguenti territori:

nella provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela,

nella provincia di Agrigento: Canicattì

nella provincia di Siracusa: Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pachino, Floridia e Sortino

Sono dunque scesi a 125 i Comuni per i quali sono attualmente disposte misure di contenimento più restrittive rispetto al resto della regione.

Comuni in zona arancione in Sicilia: i dati

Mercoledì 19 gennaio 2022 sono stati 8.133 i casi registrati, con un leggero calo rispetto agli 8.606 del giorno precedente. L’isola è al nono posto per contagi e conta 190.802 attualmente positivi. I guariti sono stati 1.426 mentre le vittime 43, numero che porta il totale dei decessi a 8.053. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti ospedalizzati in degenza ordinaria sono 1.556 mentre quelli in terapia intensiva 170.