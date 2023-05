Home > Video > Sickilenia: "Si sono avvicinati come se fossi una escort" Sickilenia: "Si sono avvicinati come se fossi una escort"

"Mi sono passati in monopattino davanti, mi hanno salutata e si sono avvicinati. Uno ha iniziato a dirmi 'ti posso parlare, ti posso dare un bacio, ti vuoi divertire, sei da sola?'. Era una situazione assurda, come se fossi una escort, sono impallidita. Non mi era mai successo niente di simile quì a Cagliari". Il racconto di Sickilenia sui social.