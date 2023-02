Sicurezza: A.Fontana, 'su omicidio nautico importante passo avanti per giustizia equa'

Sicurezza: A.Fontana, 'su omicidio nautico importante passo avanti per g...

(Adnkronos) – "Finalmente in Senato si è compiuto il primo passo verso l'approvazione definitiva del disegno di legge che equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale. Un percorso avviato grazie alle famiglie di Greta e Umberto, i due giovani tragicamente coinvolti nell'incidente sul Lago di Garda il 19 giugno 2021". Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Il dolore per la scomparsa dei due giovani -aggiunge il governatore- non passerà mai, ma l'impegno delle loro famiglie ha smosso le istituzioni, questa legge deve assolutamente arrivare a compimento per una equa e doverosa giustizia".