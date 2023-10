Sicurezza a Milano: Bertolino, 'se i cittadini filmano i crimini invece che chiamare aiuto...'**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Milano città insicura? La città la fanno anche i cittadini. Se la città non è sicura, bisogna provare a chiedersi come sono le persone. Ormai, quando succede qualcosa, invece di chiamare qualcuno filmano la scena, siamo diventati un popolo...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Milano città insicura? La città la fanno anche i cittadini. Se la città non è sicura, bisogna provare a chiedersi come sono le persone. Ormai, quando succede qualcosa, invece di chiamare qualcuno filmano la scena, siamo diventati un popolo di reporter. Ma io dico che in questi casi è meglio chiamare qualcuno e lasciar fare i reporter a chi lo fa di mestiere". A dirlo all'Adnkronos è il comico e attore Enrico Bertolino, intervenendo sulla questione della sicurezza a Milano dopo che l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli è stato nominato delegato del sindaco per la sicurezza.

"Continuano tutti a dare la colpa al sindaco, all'amministrazione, ma bisogna capire che la città la facciamo anche noi", affonda Bertolino. Che aggiunge: "Non dico di fare le ronde, ma devi essere responsabile. Se sei su un balcone e vedi un crimine, e invece di attivarti per chiamare aiuto fai le riprese, sei parte del crimine". Per Bertolino "c'è il sacrosanto diritto di pretendere sicurezza, ma i diritti devono sempre avere un confine sottile con i doveri". E sulla nomina di Franco Gabrielli da parte del sindaco Beppe Sala, osserva: "Il 'superpoliziotto' da solo non risolve niente. Oltretutto, non possiamo pretendere di vivere a Milano come fosse la valle dell'Eden. Prova ad andare a San Paolo, poi torni a Milano e vedi che dici 'non si vive poi così male'.