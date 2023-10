Sicurezza a Milano: Spada (Assolombarda), 'nomina Gabrielli segno di più attenzione'**

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - La nomina di Franco Gabrielli a delegato del sindaco per la Sicurezza e la Coesione sociale, a Milano, è "una decisione sicuramente positiva" perché "sebbene i dati ci dicano che i numeri non sono altrettanto gravi rispetto a come la situazio...

Milano, 5 ott. (Adnkronos) – La nomina di Franco Gabrielli a delegato del sindaco per la Sicurezza e la Coesione sociale, a Milano, è "una decisione sicuramente positiva" perché "sebbene i dati ci dicano che i numeri non sono altrettanto gravi rispetto a come la situazione viene percepita, il tema della violenza è davvero molto importante. Di conseguenza, ogni segno di maggior attenzione sul tema della sicurezza va nella direzione giusta". A parlare all'Adnkronos è il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, commentando la decisione del sindaco Giuseppe Sala di affidarsi all'ex capo della polizia per cercare di risolvere il problema della sicurezza a Milano.

Negli ultimi tre anni, stando a cifre diffuse dal prefetto di Milano, Renato Saccone, il totale dei delitti registrati nel territorio milanese è passato dai 137.709 denunciati nel 2019 ai 116.970 del 2021, in calo del 15% circa: "Seppure reati come furti in appartamento o rapine a mano armata siano diminuiti -osserva Spada- persiste un senso di insicurezza dato da una criminalità più 'visibile', una delinquenza difficile da controllare, commessa da persone fuori controllo. Per noi si tratta di una questione particolarmente importante anche perché molti dei nostri clienti vengono nel nostro territorio e vorremmo che arrivando in città non avessero una sensazione di insicurezza". Quindi "il fatto che il sindaco Sala abbia destinato una risorsa aggiuntiva dedicata per capire e analizzare un fenomeno che, dopo il Covid, è diventato sempre più importante, è positivo. Del resto Gabrielli, che è stato ex prefetto ed ex capo della polizia, ha tutta l'esperienza per poter mettere in pista delle soluzioni che possano arginare questo fenomeno".