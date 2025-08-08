Sicurezza alimentare alle sagre: un problema da affrontare

Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo aver consumato una conserva durante una sagra a Cagliari. Le analisi hanno confermato la presenza di botulino, una tossina rara ma letale. A questo punto, è lecito chiedersi: chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza alimentare e, soprattutto, perché non lo ha fatto? Diciamoci la verità: la responsabilità non può ricadere solo sul consumatore.

La denuncia di Adiconsum: un sistema inadeguato

Adiconsum Sardegna ha lanciato l’allerta, evidenziando un problema che si sta espandendo come un’epidemia: “Gli eventi si moltiplicano, ma i controlli igienico-sanitari sono insufficienti”, ha dichiarato il presidente Giorgio Vargiu. La denuncia è chiara: il sistema non funziona. E non stiamo parlando di un caso isolato, ma di un sintomo di un malessere più profondo. Il botulino non è un evento sfortunato; è il risultato di una gestione che si basa sull’autoresponsabilità e sulla buona volontà di chi organizza eventi, spesso non professionisti.

Il controllo dell’igiene nelle sagre è, paradossalmente, affidato a tre soggetti pubblici e agli stessi organizzatori, che spesso sono Pro Loco o associazioni. Questi ultimi, non sempre competenti, si trovano a gestire la sicurezza alimentare in situazioni di emergenza, senza la dovuta formazione. La verità è che, in molte occasioni, ci si affida alla buona sorte.

Un vuoto normativo preoccupante

Il quadro normativo italiano è un labirinto di regole e deroghe. I regolamenti europei stabiliscono standard, ma ogni Regione può emettere linee guida locali per eventi temporanei. E qui si apre un altro fronte: molte aree, per non dire la maggior parte, si trovano senza regole chiare. Questo vuoto normativo è un invito aperto all’improvvisazione, una giungla burocratica che alimenta la superficialità nei controlli.

Il risultato è un sistema di controlli che si inceppa per almeno tre motivi. Primo: il rischio sanitario viene caricato sull’utente, che è costretto a fidarsi “a vista” della pulizia di una bancarella. Secondo: la mancanza di una cabina di regia nazionale lascia spazio a interpretazioni soggettive. Infine, il disinteresse delle istituzioni coinvolte, che rimandano il problema senza mai affrontarlo in modo serio e strutturato.

Le richieste e la necessità di un intervento

Adiconsum chiede un intervento diretto della Regione Sardegna. Ma la questione è di importanza nazionale: durante il picco estivo delle sagre, chi garantisce che il cibo servito sia sicuro? È tempo di una cabina di regia nazionale, di un protocollo unico per fiere, sagre e street food. Perché se la sagra è popolare, non può restare “artigianale” anche nel rispetto delle regole. La mancanza di controlli può trasformarsi in un’arma letale, e non possiamo permetterci di ignorare questa realtà.

In conclusione, la tragedia di Cagliari deve essere un campanello d’allarme. Non possiamo più affidarci al caso o alla buona volontà di pochi. È necessaria una riflessione profonda e un’azione decisa. Invitiamo tutti a porsi domande critiche e a non accettare la situazione come normale. La sicurezza alimentare non può essere un optional durante le sagre.