Home > Cronaca > Sicurezza alimentare alle sagre: un problema da affrontare

Sicurezza alimentare alle sagre: un problema da affrontare

sicurezza alimentare alle sagre un problema da affrontare python 1754652742

La tragedia di Cagliari mette in luce le gravi lacune nei controlli alimentari delle sagre italiane.

di Pubblicato il

Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo aver consumato una conserva durante una sagra a Cagliari. Le analisi hanno confermato la presenza di botulino, una tossina rara ma letale. A questo punto, è lecito chiedersi: chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza alimentare e, soprattutto, perché non lo ha fatto? Diciamoci la verità: la responsabilità non può ricadere solo sul consumatore.

La denuncia di Adiconsum: un sistema inadeguato

Adiconsum Sardegna ha lanciato l’allerta, evidenziando un problema che si sta espandendo come un’epidemia: “Gli eventi si moltiplicano, ma i controlli igienico-sanitari sono insufficienti”, ha dichiarato il presidente Giorgio Vargiu. La denuncia è chiara: il sistema non funziona. E non stiamo parlando di un caso isolato, ma di un sintomo di un malessere più profondo. Il botulino non è un evento sfortunato; è il risultato di una gestione che si basa sull’autoresponsabilità e sulla buona volontà di chi organizza eventi, spesso non professionisti.

Il controllo dell’igiene nelle sagre è, paradossalmente, affidato a tre soggetti pubblici e agli stessi organizzatori, che spesso sono Pro Loco o associazioni. Questi ultimi, non sempre competenti, si trovano a gestire la sicurezza alimentare in situazioni di emergenza, senza la dovuta formazione. La verità è che, in molte occasioni, ci si affida alla buona sorte.

Un vuoto normativo preoccupante

Il quadro normativo italiano è un labirinto di regole e deroghe. I regolamenti europei stabiliscono standard, ma ogni Regione può emettere linee guida locali per eventi temporanei. E qui si apre un altro fronte: molte aree, per non dire la maggior parte, si trovano senza regole chiare. Questo vuoto normativo è un invito aperto all’improvvisazione, una giungla burocratica che alimenta la superficialità nei controlli.

Il risultato è un sistema di controlli che si inceppa per almeno tre motivi. Primo: il rischio sanitario viene caricato sull’utente, che è costretto a fidarsi “a vista” della pulizia di una bancarella. Secondo: la mancanza di una cabina di regia nazionale lascia spazio a interpretazioni soggettive. Infine, il disinteresse delle istituzioni coinvolte, che rimandano il problema senza mai affrontarlo in modo serio e strutturato.

Le richieste e la necessità di un intervento

Adiconsum chiede un intervento diretto della Regione Sardegna. Ma la questione è di importanza nazionale: durante il picco estivo delle sagre, chi garantisce che il cibo servito sia sicuro? È tempo di una cabina di regia nazionale, di un protocollo unico per fiere, sagre e street food. Perché se la sagra è popolare, non può restare “artigianale” anche nel rispetto delle regole. La mancanza di controlli può trasformarsi in un’arma letale, e non possiamo permetterci di ignorare questa realtà.

In conclusione, la tragedia di Cagliari deve essere un campanello d’allarme. Non possiamo più affidarci al caso o alla buona volontà di pochi. È necessaria una riflessione profonda e un’azione decisa. Invitiamo tutti a porsi domande critiche e a non accettare la situazione come normale. La sicurezza alimentare non può essere un optional durante le sagre.