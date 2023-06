Sicurezza alimentare, Castiglione: agroalimentare fondamentale

Roma, 7 giu. (askanews) – “Il settore agroalimentare, nel nostro paese, vale 550mld ed è importante perché è composto da realtà di diverse dimensioni e di tante specializzazioni differenti, è questo che lo rende ricco e unico. Non solo, ma molto prolifico se pensiamo ai 60mld di export raggiunti, un risultato che va riconosciuto in gran parte agli imprenditori, perché spesso le istituzioni hanno investito poco sulla promozione e sulla comunicazione di quanto si fa nel nostro paese. In questo senso gli amministratori devono fare di più, come per esempio individuare sempre nuovi spazi di mercato sui quali espandersi. Oggi però abbiamo gli strumenti giusti e dobbiamo utilizzarli bene. Il Pnrr, le risorse per i fondi strutturali e quelli per lo sviluppo e coesione oltre ai fondi per il piano operativo complementare, sono tutte opportunità che dobbiamo utilizzare per investire con lungimiranza in ricerca, innovazione e logistica. Dobbiamo impegnarci nel programmare, coordinare e mettere a sistema tutte le risorse che abbiamo per far crescere al meglio il settore agroalimentare, con l’obiettivo di intercettare anche tutte le opportunità di mercato fuori dai nostri confini”, ha dichiarato l’On. Giuseppe Castiglione, Capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera per Azione, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Un esempio? Il conflitto Russo-Ucraino ci ha fatto scoprire che l’85% dell’olio di girasole è prodotto in Ucraina. Ecco, con una programmazione più attenta forse avremmo potuto prevenire questo problema”, ha concluso Castiglione.