Sicurezza alimentare: World Food Program, 'sostenere paesi a rischio malnutrizione'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Per raggiungere gli obiettivi dell'Sdg16 è fondamentale costruire sistemi alimentari che sostengano i paesi a rischio di malnutrizione. Ma tutto è complicato a causa del cambiamento climatico. La fame contribuisce all’instabilità e a i conflitti. La concorrenza per produrre cibo sfocia nei conflitti. Dobbiamo sostenere le comunità più deboli, affrontare le crisi radicali e fare in modo che chi soffre di fame sviluppi sistemi per proteggersi". Lo ha detto la direttrice esecutiva del World Food Program Cindy McCain, intervenendo alla Farnesina alla sessione plenaria dela IV Edizione della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, che mira a promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo, fornire accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

"Dobbiamo agire in anticipo per affrontare l'insicurezza alimentare determinata anche dagli shock climatici – ha aggiunto la McCain – considerando quelle che sono le priorità locali. Dobbiamo lavorare con le popolazioni locali, partendo dai loro bisogni. Se lavoriamo e collaboriamo e garantiamo incentivi alle comunità locali possiamo salvare molte vite".