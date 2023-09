Sicurezza: Antonioni (Fdi), 'a Roma e Napoli riaffermata presenza dello Stato'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Plaudiamo agli interventi effettuati dalle forze dell'ordine a Roma e a Napoli. A Roma le coraggiose denunce di Don Coluccia, oggetto di un grave attentato, non hanno lasciato indifferenti il Prefetto e la magistratura. C'è la necessità di riaffermare la sovranità dello Stato in aree dove albergano il traffico di stupefacenti e gli affari dei clan. Stessa cosa è accaduta a Napoli". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Il governo ha potenziato in tutte le città l'organico degli agenti di polizia – prosegue Antoniozzi – ma è anche indispensabile che i sindaci collaborino, investendo sulle risorse a loro disposizione per i sistemi di videosorveglianza. Siamo certi che i cittadini romani e napoletani apprezzino questa presenza incisiva dello Stato a tutela del diritto di vivere in città tranquille e agibili per tutti".