Sicurezza: Bazoli (Pd), 'non si ottiene con più carcere e più armi'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Siamo alle solite. Sulla giustizia il governo applica le uniche ricette che conosce: aumento delle pene per un numeroso pacchetto di reati, più carcere, perfino per i bambini colpevoli solo di essere figli di donne condannate, più armi da fuoco nelle strade italiane. Paradossale che queste misure passino sotto il nome di pacchetto sicurezza. Perché chiunque sa che più carcere e più armi non garantiscono affatto maggiore sicurezza, ma al contrario alimentano recidiva e criminalità. Un continuo slittamento verso una concezione autoritaria del diritto in palese spregio di qualunque idea liberale e garantista”. Così il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.