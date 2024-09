Sicurezza: Calandrini (FdI), 'pattuglie a piedi in centri urbani contro degrado'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Sostengo pienamente quanto affermato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla necessità di ripristinare il pattugliamento a piedi da parte di carabinieri, polizia e forze armate. La presenza fisica e visibile delle forze dell'ordine non solo at...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Sostengo pienamente quanto affermato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla necessità di ripristinare il pattugliamento a piedi da parte di carabinieri, polizia e forze armate. La presenza fisica e visibile delle forze dell'ordine non solo attorno alle stazioni delle grandi città come Milano, ma anche nei centri più piccoli, è fondamentale per contrastare il crimine e restituire sicurezza ai cittadini. Sovente in alcune zone della città si formano delle vere e proprie zone grigie, dove il senso di sicurezza è venuto meno, le famiglie e i cittadini onesti non si sentono più a loro agio". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

"Le città devono essere spazi di tutti, senza che vi siano aree off-limits, abbandonate alla criminalità o al degrado. Ripristinare le pattuglie a piedi è uno strumento efficace per prevenire i reati, migliorare la percezione della sicurezza e restituire ai cittadini la tranquillità di poter vivere i propri quartieri. L'operazione 'Strade sicure', già sperimentata con successo in passato, ha dimostrato che una presenza costante e attiva delle forze dell'ordine può fare la differenza. È tempo di riprendere con forza queste misure, anche nelle zone dove si pensa che il problema sia meno visibile, ma altrettanto reale".