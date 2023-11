Sicurezza: da Cdm pene più severe per chi truffa anziani, carcere fino a 6 anni**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Prevista -nel pacchetto sicurezza approvato oggi dal Consiglio dei ministri- una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumenta la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest&...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Prevista -nel pacchetto sicurezza approvato oggi dal Consiglio dei ministri- una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumenta la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest’ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell’Ordine di procedere ad arresto in flagranza.