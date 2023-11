Sicurezza: da Cdm stretta contro rivolta nelle carceri, da 2 a 8 anni per organizzatori**

**Sicurezza: da Cdm stretta contro rivolta nelle carceri, da 2 a 8 anni per o...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Dal Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi arriva una misura -contenuta nel pacchetto sicurezza- che introduce un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta e da 1 a 5 anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi. Un’ulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga la rivolta, anche dall’esterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti.