Sicurezza: De Corato, 'bene nuovi carabinieri a Milano, ma serve molto di più'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "Ogni rinforzo dell’organico è positivo, ma serve molto di più dei nuovi arrivi nell’Arma, sia in considerazione del fatto che le forze dell’ordine da anni sono sottorganico, sia in considerazione dei pensionamenti”. Così l’assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota l'arrivo di "704 nuovi carabinieri in Lombardia, 125 dei quali a Milano".

"Sicuramente – osserva De Corato – vista la situazione sicurezza nel capoluogo lombardo, è una notizia positiva, ma i conti in città ancora non tornano con quanto annunciato a febbraio, in Prefettura con il sindaco Sala, dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che aveva assicurato, entro giugno, l’arrivo di 255 divise in più, 198 delle quali dalla Polizia di Stato. Di queste due centinaia di uomini, un mese e mezzo oltre il termine da lei indicato, non c’è traccia in alcuna notizia che ne annunci l’arrivo".