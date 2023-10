Sicurezza: De Corato (Fdi), 'Gabrielli da solo non potrà fare miracolo a Milano'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Oggi, in occasione del 163mo anniversario del Corpo di polizia locale, il sindaco di Milano Sala e il comandante della polizia locale Ciacci hanno annunciato i numeri relativi all’attività svolta. Tra i dati forniti da Ciacci è indicativo quello sulle contravvenzioni: circa 3 milioni quelle elevate. Se ne deduce che l’attività principale svolta dai ‘ghisa’ sia quella di fare multe mentre in città c’è un allarme sicurezza che richiederebbe di spendere le energie altrove". Così il deputato di Fratelli d’Italia, ex vice sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera e membro della commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni odierne di Sala e Ciacci in occasione del 163° Anniversario della Polizia Locale.

"Se i 179 agenti e 15 ufficiali in arrivo – spiega – verranno impiegati principalmente per questo fine continueremo a essere la grande città più pericolosa d’Italia dove si registra un aumento vertiginoso di furti, rapine e stupri per le strade e un crollo costante della qualità della vita. Il sindaco Sala oggi ha ribadito la difficoltà nello spostare i vigili dagli uffici alle strade. Ricordo a Sala che le stesse difficoltà – frutto degli accordi siglati dalla centrosinistra con i sindacati – le ebbe anche il sindaco Albertini che fu però capace di mandare in giro i vigili – allora in numero nettamente inferiore rispetto a oggi – e garantire sicurezza in città". "Senza un’azione forte in questa direzione il pur ottimo ex capo della polizia Gabrielli da solo non potrà, in 30 mesi di incarico, fare un miracolo per far tornare Milano una città normale", conclude De Corato.