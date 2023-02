Sicurezza digitale, Grippo (Azione-IV): tutelare i giovani

Roma, 8 feb. (askanews) – “Bisogna investire sulla consapevolezza dei ragazzi perché oggi i più giovani sono connessi praticamente tutto il giorno e dobbiamo stare attenti a quello che questo può causare. Negli ultimi anni,

infatti, stiamo assistendo alla nascita di nuove forme di dipendenza legate al web, che dobbiamo monitorare molto attentamente. Non solo. Dobbiamo lavorare per dare ai ragazzi delle alternative. Il nostro paese ha, oggi, un tasso di abbandono scolastico che è il più elevato dal dopoguerra e se non

creiamo alternative l’unica strada è l’alienazione sul web”, lo ha detto l’On.

Valentina Grippo, Vicepresidente Commissione Cultura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“La sicurezza in rete è un tema sul quale dobbiamo concentrarci molto seriamente perché tutti noi mettiamo sul web le nostre informazioni e se non creiamo infrastrutture forti che le possano gestire e proteggere si corrono grossi rischi. Però bisogna agire a livello internazionale perché gli attacchi cyber degli ultimi giorni dimostrano come uno stato da solo possa fare poco, c’è bisogno di collaborazione quanto meno a livello europeo”, ha

concluso la Grippo.