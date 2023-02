Sicurezza digitale, Nisini: giusta la delibera Agcom

Roma, 8 feb. (askanews) – La delibera Agcom che impone il parental control agli operatori delle tlc è positiva perché va nella direzione della tutela dei

minori ed è coerente con il disegno di legge su questo argomento, in discussione in Parlamento. Sarà sicuramente possibile perfezionare il testo di questa normativa ma sto riscontrando un clima di collaborazione e cooperazione trasversale da parte delle varie forze politiche. È evidente che il tema della sicurezza digitale per la tutela dei minori ci accomuna tutti.

Ma bisogna trovare il giusto equilibrio che non comporti un aggravio di costi per gli operatori. Il governo farà la sua parte”. Lo ha detto questa mattina Tiziana Nisini, vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il tema delle competenze digitali è

centrale e strategico per lo sviluppo della giusta cultura digitale – ha aggiunto – sotto questo aspetto gli Its stanno svolgendo un ruolo molto utile: grazie alla sinergia tra pubblico e privato il 99% degli studenti riesce a posizionarsi nel mondo del lavoro velocemente e con stipendi adeguati”.