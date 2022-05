Sicurezza: Fontana, 'al lavoro per dare taser a polizia locale Lombardia'

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – Il taser per gli agenti di polizia locale della Lombardia. E' la proposta di Attilio Fontana, presidente della Regione. "La ‘sperimentazione’ nelle grandi città continua e le cronache di questi giorni stanno confermando quanto utile e necessaria sia la dotazione del taser alle forze dell’ordine", scrive Fontana.

"Solo pochi giorni fa, a Milano, un uomo ubriaco e armato di coltello è stato fermato anche grazie all'utilizzo della pistola elettrica", aggiunge. "In Lombardia siamo al lavoro per fare in modo che anche tutti gli agenti della Polizia Locale che operano nella nostra regione siano dotati di taser".