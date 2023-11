Sicurezza: Foti, 'sempre in prima linea contro occupazioni abusive'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Il pacchetto sicurezza approvato oggi dal Consiglio dei Ministri rappresenta una grande vittoria del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia, da sempre in prima fila nel portare avanti una battaglia contro le occupazioni abusive". Lo sottolinea Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Fra le misure, oltre a una maggiore tutela per le Forze dell'Ordine e ad un nuovo reato per punire chi partecipa e organizza rivolte nelle carceri, è prevista infatti -ricorda- una stretta importante per chi occupa le case. Insieme all’introduzione di un nuovo delitto che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, si prevede anche un iter procedimentale molto veloce per ottenere la liberazione dello stesso e la sua restituzione a chi ne ha diritto".

"Viene cosi messo un punto importante all’occupazione abusiva di immobili che vedeva i proprietari delle case combattere una guerra in solitaria ed impari contro l’illegalità. Grazie al presidente Meloni -conclude Foti- da oggi i cittadini sanno che lo Stato è tornato al loro fianco a tutela dei loro diritti, realizzando finalmente quello che andava fatto molto tempo fa”.