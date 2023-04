Sicurezza: Fregolent (Iv), 'oltre i proclami il nulla'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza ha vinto le elezioni annunciando ordine e sicurezza, ora che è al governo dimostra che oltre ai proclami non c’è nulla”. Così la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione – Italia Viva: ”Allarmano non solo le violenze sulle donne di queste ore, ma anche gli episodi di criminalità diffusa che da tempo continuano a riempire le pagine di cronaca. Eppure poco più di un mese fa il ministro Piantedosi in una circolare ai prefetti e alle forze dell’ordine parlava di risultati positivi della strategia adottata nelle aree adiacenti alle stazioni. Evidentemente non sapeva di cosa stava parlando”.

“Invece di esercitarsi nel creare un reato al giorno, alla faccia dei proclami garantisti di Nordio, per gettare fumo negli occhi agli italiani, gli esponenti del governo si impegnino a vigilare seriamente sulla sicurezza”, conclude.