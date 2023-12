Sicurezza: Gasparri, 'in manovra ulteriori risposte per Forze Armate e Forze ordine'

Sicurezza: Gasparri, 'in manovra ulteriori risposte per Forze Armate e F...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Importantissimo risultato garantito dal Governo con un emendamento che stanzia circa 100 milioni per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Nelle settimane passate ho promosso numerosi incontri della maggioranza e con esponenti di Governo per integrare gli stanziamenti per il popolo divisa. Nella legge di Stabilità è già prevista una cifra molto rilevante per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e quindi anche di quelli del comparto sicurezza difesa e del soccorso pubblico. Ma l’emendamento che il Governo ha presentato in queste ore, accogliendo anche il senso della proposta di legge che ho presentato da tempo sulla previdenza dedicata, garantisce ulteriori risorse per migliorare i trattamenti pensionistici degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine". lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

Si attua poi -aggiunge- il principio della specificità con altri stanziamenti. È quel principio che fu varato ai tempi del Governo Berlusconi del 2008 anche su mia proposta, per stabilire che chi sulle strade rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini svolge una funzione diversa dalle altre, che deve essere tutelata e compensata diversamente proprio, appunto, per la sua specificità. Si interviene per la tutela sanitaria e si garantiscono ulteriori risorse retributive. L’incontro che avevamo auspicato e che avevo chiesto con forza e che si è svolto nelle settimane passate tra tutti i rappresentanti del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico ed il Governo si concluse con un applauso da parte dei rappresentanti dei Cocer e dei sindacati nei confronti dell'Esecutivo per gli annunci fatti alla presenza del presidente del Consiglio Meloni. Forza Italia ha agito prima durante e dopo per arrivare a questo risultato e si ritiene più che soddisfatta da questo emendamento che dà ulteriori risposte".