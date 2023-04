Sicurezza lavoro, la macchina del Safety Expo sempre accesa

Roma, 27 apr. (askanews) – Evitare le tragedie investendo in cultura della sicurezza e della prevenzione per un lavoro sicuro, equo e quindi sostenibile. In vista della prossima Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (28 aprile), la macchina del Safety Expo, la fiera di riferimento in Italia sui temi di salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, unisce le forze con operatori del settore, associazioni, istituzioni per un futuro più dignitoso per i lavoratori.

Spiega Stefano Massera, direttore tecnico di EPC-Informa: “Salute e sicurezza sul lavoro hanno una importanza fondamentale nel mondo delle aziende e delle organizzazioni perché esprimono il valore aziendale nella cura per le persone e quindi per i servizi e per i prodotti che realizzano e che erogano”.

Il Safety Expo andrà in scena il 20 e 21 settembre a Bergamo: una due giorni di convegni, corsi e iniziative che convergono in un rinnovato concetto di lavoro. “Più l’azienda è organizzata bene, più cura i propri processi, più cura le persone, più difende salute e sicurezza sul lavoro. In definitiva, l’azienda sicura è un’azienda migliore”.