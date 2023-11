Sicurezza: Meloni, 'grazie a comparto per encomiabile lavoro'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Nel corso dell’incontro con gli esponenti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, oggi a Palazzo Chigi, il presidente Giorgia Meloni e i ministri competenti hanno espresso "i propri ringraziamenti per l’encomiabile lavoro svolto quotidianamente in Italia e all’estero dal personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e hanno illustrato le misure adottate per il comparto nonché i provvedimenti all’esame del Consiglio dei ministri". Lo rende noto Palazzo Chigi.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco "hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per le misure illustrate e per l’attenzione e il dialogo confermati dal governo". Al termine dell'incontro, riportano inoltre alcuni partecipanti, un lungo applauso è stato tributato a Meloni e i ministri presenti.

Nello specifico, per il governo alla riunione hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.