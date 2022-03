Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “In Italia, una Nazione in perenne stato di emergenza, non viene dedicata alcuna attenzione verso il tema sicurezza. Si moltiplicano di giorno in giorno aggressioni e violenze di ogni tipo, da nord a sud. Il 'Governo dei migliori' ha intenzione di intervenire? L’immobilismo non è più tollerabile”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.