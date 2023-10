Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "L'italiano Luca Tagliaretti è stato nominato nuovo direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa). Un incarico che premia le competenze di una professionalità di alto profilo e il lavoro finora svolto dall'...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "L'italiano Luca Tagliaretti è stato nominato nuovo direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa). Un incarico che premia le competenze di una professionalità di alto profilo e il lavoro finora svolto dall'Italia per garantire la sicurezza del web, attraverso l'Agenzia Acn e tutto il sistema della cybersecurity. Le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al dott. Tagliaretti". Così in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.