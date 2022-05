Sicurezza: Molteni, 'a 17 anni ricordiamo tragedia ricognitore P68'

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – “A 17 anni dalla tragedia del ricognitore P68, ricordiamo i giovani poliziotti che erano a bordo del velivolo e che persero la vita: Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini. Ai loro cari, che devono convivere con l’enorme dolore di una drammatica perdita, al Reparto Volo di Pescara, eccellenza del Paese, e alla grande famiglia della Polizia di Stato va tutta la mia vicinanza”.

Lo dichiara il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

“La memoria di quel maledetto incidente, così come di tutti gli altri in cui donne e uomini della Polizia hanno perso la vita nello svolgimento del servizio, è un monito quotidiano a fare sempre di più per tutelare tutti coloro che indossano una divisa, affinché sentano sempre accanto a loro la presenza e la gratitudine di quello Stato che servono con grande professionalità e abnegazione”, conclude Molteni.