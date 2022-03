Sicurezza: Molteni (Lega), 'da oggi taser in uso in 7 città, giorno importante'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Parte oggi in 7 città italiane – Milano, Roma, Bari, Bologna, Firenze, Brindisi e Reggio Calabria – l’utilizzo del Taser, arma a impulsi elettrici, in uso agli operatori della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che svolgono attività di prevenzione e controllo del territorio.

Una giornata importantissima attesa dal 2014 quando la sperimentazione del Taser venne inserita per la prima volta nel Decreto Stadi. Le 4482 armi a impulsi elettrici che verranno utilizzate, da oggi, dagli operatori rappresentano un importante strumento di difesa e di tutela della sicurezza e della incolumità dei nostri uomini e donne in divisa, sempre più esposti a rischi e pericoli". Lo dichiara il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni (Lega).

"Il Taser è uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza. È un deterrente straordinario che, come la sperimentazione ha dimostrato, produce la sua efficacia semplicemente con l’intimazione dell’arma all’aggressore. Dopo una attenta e scrupolosa sperimentazione avviata dal Ministro Matteo Salvini nel 2018 e dopo una completa attività di addestramento e formazione avvenuta nell’ultimo anno, finalmente l’arrivo del Taser rappresenta una significativa garanzia per le forze dell’ordine ottenuta anche grazie alla collaborazione e condivisione dei sindacati della Polizia di Stato".

"Dopo la stipula, a dicembre, del rinnovo del contratto del comparto sicurezza difesa 2019/21, il rafforzamento della tutela legale, l’introduzione delle body cam per i Reparti mobili della Polizia di Stato e dei Carabinieri, il Fondo perequativo per la previdenza complementare, l’equiparazione previdenziale e pensionistica ex l’art 54, l’indennità accessoria, gli straordinari e le nuove assunzioni e l’incremento delle dotazioni organiche inserite in legge di bilancio, l’introduzione del Taser rappresenta un ulteriore doveroso e necessario segnale di attenzione per le nostre forze di Polizia.

Tutelare gli uomini e le donne in divisa è la precondizione per avere maggiore sicurezza per i cittadini e i territori. Ora bisognerà lavorare per introdurre il Taser tra gli operatori della Polizia penitenziaria e per gli agenti della Polizia locale, opportunità quest’ultima già prevista nel primo decreto sicurezza del 2018 di Matteo Salvini", conclude.