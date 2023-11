Sicurezza: ok Cdm a misure, da stretta su rivolte in carcere a norme anti-borseggio

Sicurezza: ok Cdm a misure, da stretta su rivolte in carcere a norme anti-bor...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri a un nuovo ‘pacchetto sicurezza’ "particolarmente corposo e che prevede numerose novità", riferiscono fonti di Palazzo Chigi a Cdm ancora in corso. Le misure che hanno ottenuto il disco verde – a poche ore dall’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – norme per introdurre più tutele per le Forze dell’ordine oggetto di violenza o lesioni, l’introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure ‘lampo’ per la liberazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori.