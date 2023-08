Sicurezza: Rauti (Fdi), 'strade sicure da 15 anni per la tutela dei cittadini'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Sono trascorsi 15 anni dall’avvio dell’operazione ‘Strade Sicure’, la più longeva e capillare operazione che vede l’esercito e le altre forze armate al fianco delle forze dell’ordine per la sicurezza dei cittadini. I risultati conseguiti evidenziano un bilancio positivo e confermano l’efficacia di un’operazione perfettamente integrata con gli assetti dello Stato e che negli anni si è adattata alle mutate esigenze del territorio nazionale. ‘Strade sicure’ contribuisce concretamente alla sicurezza delle nostre città e rappresenta non solo un deterrente alla criminalità ma anche un punto di riferimento per i cittadini che sanno di poter sempre contare sulle nostre donne e uomini in uniforme. Grazie ai nostri militari impegnati 24 ore su 24, sette giorni su sette". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa con delega del ministro Crosetto alla trattazione delle attività connesse all’operazione 'Strade sicure' e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti.