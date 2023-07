Sicurezza: Rizzetto (Fdi), 'approvato mio emendamento corsi formazione Forze armate'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per il parere favorevole delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera al mio emendamento al Dl Pa2 che interviene sui corsi di formazione erogati dalle forze armate. Il patrimonio di conoscenze formali e non formali che i nost...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto per il parere favorevole delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera al mio emendamento al Dl Pa2 che interviene sui corsi di formazione erogati dalle forze armate. Il patrimonio di conoscenze formali e non formali che i nostri militari acquisiscono a oggi non possono essere sfruttati nel mondo del lavoro una volta in congedo, questo a causa dell’assenza di una disposizione normativa di raccordo tra la formazione militare e quella erogata dalle Regioni. L’obiettivo del mio emendamento è di colmare questa lacuna e garantire che i corsi professionalizzanti erogati dal ministero della Difesa siano formalmente riconosciuti anche all’esterno dell’ente". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro e deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto.

"Questo percorso consente ai nostri militari il formale riconoscimento delle competenze acquisite e una volta terminato il servizio potranno approcciarsi al mercato del lavoro privato con un portfolio professionale che risulti appetibile per le imprese private. Per la pubblica amministrazione, la modifica prevista consentirebbe di disporre, a costo zero, di personale in grado di assicurare un alto livello di affidabilità e in possesso di profili professionali di interesse in termini di economicità, potenziamento, efficientamento, operatività e flessibilità", conclude Rizzetto.