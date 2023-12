Sicurezza: Ronzulli, 'riconoscimento per chi ogni giorno presidia nostre città'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Chi ogni giorno presidia le nostre città per garantire ai cittadini sicurezza e protezione, con trattamenti economici sicuramente inferiori ai sacrifici e ai rischi che corre, meritava un giusto e tangibile riconoscimento, un segno di attenzione da parte dello Stato. Questo riconoscimento è arrivato. La decisione del Governo di presentare un emendamento nella legge di Stabilità che stanzia 100 milioni per le Forze dell’Ordine, una battaglia che in queste settimane Forza Italia ha portato avanti in prima fila, va quindi nella direzione da noi fortemente voluta. In questo modo, chi lavora nel comparto sicurezza avrà migliori trattamenti pensionistici e retributivi, oltre che una maggiore tutela sanitaria”. Così, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, di Forza Italia.