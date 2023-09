Sicurezza stradale: Salvini, 'nuovo codice perché troppi morti sulle strade'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando giorno e notte" al nuovo codice della strada da sottoporre al prossimo Consiglio dei ministri: "lo faccio da ministro e da papà, perchè ogni giorno troppi morti sulle strade". Lo ribadisce il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ai microfoni del Tg2. "Tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco, più controlli, più prevenzioni, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento delle sanzioni per chi usa il telefonino alla guida, perchè la maggior parte degli incidenti avviene per le delle distrazioni".